Il Venezia si avvicina come meglio non potrebbe alla partita di Coppa Italia di mercoledì contro l'Inter: rotondo successo della compagine di Giovanni Stroppa che supera per 3-0 il Mantova nella gara valida per la 14esima giornata del campionato di Serie B. Il gol di Antoine Hainaut e la doppietta di Andrea Adorante nella ripresa certificano un match completamente in controllo dei lagunari, arrivati con questo successo a 25 punti in classifica, quattro in meno rispetto al Monza capolista ma che deve ancora scendere in campo contro la Juve Stabia. 

Sezione: L'avversario / Data: Sab 29 novembre 2025 alle 17:15
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Print