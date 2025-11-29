Vigilia speciale per gli Inter Club della Toscana, una delle regioni più rappresentate con oltre 10.000 soci iscritti e 36 Club presenti.
In occasione della trasferta della squadra a Pisa, i direttivi si sono riuniti per un momento di confronto e crescita insieme al Centro Coordinamento Inter Club e hanno ricevuto il saluto del Presidente e CEO Giuseppe Marotta.
La serata è stata ulteriormente arricchita dalla visita di due calciatori nerazzurri, Marcus Thuram e Davide Frattesi, che si sono intrattenuti con tutti i presenti per uno speciale Meet&Greet, regalando un momento indimenticabile tra foto, autografi, aneddoti e sorrisi.
Sezione: News / Data: Sab 29 novembre 2025 alle 23:45
Autore: Milano Redazione FcInterNews.it
Autore: Milano Redazione FcInterNews.it
