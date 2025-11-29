Giampiero Marini, ex giocatore e allenatore dell'Inter, presente anche lui a Sonnino per i festeggiamenti dedicati ai 70 anni di Alessandro Altobelli, ha parlato del momento della squadra nerazzurra ai microfoni di Oggi Sport Notizie: "Sono molto ottimista relativamente all'Inter, in questo momento è a tre punti dalla prima che sono pochissimi. A livello di gruppo è la migliore in Italia e sono convinto che alla fine arriverà tra le prime se non la prima".