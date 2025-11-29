Intervenuto nella sala stampa dell'Arena Garibaldi, il tecnico del Pisa, Alberto Gilardino ha presentato la sfida di domani in programma contro l'Inter, rispondendo ai giornalisti presenti. Di seguito alcuni passi salienti della conferenza del tecnico nerazzurro.

Ci sono defezioni nel Pisa?

“Chi sarà a disposizione starà bene, ma ci sono Denoon e Vural indisponibili in più rispetto ai soliti. Sappiamo domani che affrontiamo la prima della classe. Saremo un po’ più corti. Incontriamo una squadra in crisi? No, sarebbe da fantascienza dirlo. E una squadra forte e da parte nostra ci dev’essere una forte identità e un forte Dna che abbiamo mantenuto. Dobbiamo portare in campo queste caratteristiche di forza sulle gambe e di convinzione, consapevoli di rincorrere questo sogno”

Cos’hanno di preciso?

“Denoon ha avuto una distorsione alla caviglia, mentre Vural ha avuto un problema tendineo al ginocchio e li valuteremo entrambi nei prossimi giorni. Entrambi due infortuni in allenamento”.

Arriverete con i lungodegenti, un po’ corti al match. Tatticamente come pensa di affrontare la partita?

“Mi sono concentrato su chi ho avuto in questi giorni senza crearsi alibi. Questa squadra ha sempre dato risposte e ha sempre dimostrato che chi è entrato ha sempre fatto la differenza nel modo e nel sacrificio. Essere bravi a partire in un modo e cambiare completamente è qualcosa che la squadra sa fare dal punto di vista tattico. Porterò anche due giovani ovvero Bettazzi e Maucci. Certo, l’aspetto tattico degli avversari condiziona alcune scelte. Dobbiamo pensare a cosa fare quando avremo la palla. Sarà una gara di grande sacrificio. Dovremo essere bravi a sviluppare la gara negli ultimi venticinque metri. In difesa, oltre a Calabresi, Caracciolo e Canestrelli c’è anche Albiol, fondamentale per il gruppo. Bonfanti si sta allenando bene. Lo stesso Francesco Coppola è a regime. Gli manca la partita, ma sta bene”.

Il presidente infatti l’ha elogiata per l’adattamento dei giocatori di Serie B in Serie A.

“Ringrazio il presidente, ma i complimenti vanno fatti ai ragazzi. Sicuramente il blocco storico dei ragazzi ha contribuito all’inserimento dei nuovi nell’atteggiamento, nel dna e nel far capire cosa vuol dire indossare questa maglia fin dall’inizio. I ragazzi hanno un grande atteggiamento".

C’è il tutto esaurito contro l’Inter. Quanto conterà l’aspetto dei nervi

"Mi ripeto chi pensa che l’Inter sia in crisi ha visto troppi film di fantascienza. L’Inter è una belva ferita, dobbiamo essere pronti a tutto e affamati. Dobbiamo mantenere un grande equilibrio e ordine. Dovremo essere bravi quando difenderemo con un blocco basso o quando avremo il pallone nella zona media del campo. Sapendo le difficoltà e le insidie che comporta giocare contro l’Inter!.