Denzel Dumfries, ancora alle prese col problema alla caviglia che lo costringerà a rimanere fermo ancora per qualche partita, pubblica su Instagram una serie di immagini 'ricordo' dei momenti più significativi del suo mese di novembre. Scegliendone due che non sembrano messa lì per casualità: è quella dello scontro con Mattia Zaccagni durante la gara con la Lazio all'origine dei problemi attuali suoi e di rilfesso anche dell'Inter, e una delle cure di riabilitazione alle quali si è sottoposto.

Il tutto accompagnato anche da una citazione dell'attore Denzel Washington: "Gli obiettivi da raggiungere lungo il cammino non si possono ottenere senza disciplina e durezza".