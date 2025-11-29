Prima del fischio d’inizio di Pisa-Inter, il club toscano consegnerà una targa e una maglia speciale al difensore Simone Canestrelli per celebrare le sue 100 presenze in nerazzurro, centrate lo scorso lunedì nella trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Un traguardo significativo per il 25enne giocatore nativo di Montepulciano, raggiunto in una stagione che lo ha visto ancora protagonista, leader silenzioso della difesa e punto di riferimento per il gruppo.