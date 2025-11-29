Michele Santoni, allenatore della Pro Vercelli, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l'Inter U23 per presentare il match: "Giochiamo contro una squadra molto simile all’Atalanta per filosofia. Hanno tanti giocatori che sono solo di passaggio in Serie C e che presto approderanno su palcoscenici più importanti" ha detto.

Sul piano gara:

"Non vogliamo snaturarci. Restare aggressivi, salire alti e provare a fare la partita è il nostro modo di giocare".

Punti deboli dell’Inter U23?

"Hanno una profondità offensiva forse superiore all’Atalanta, ma possono andare in difficoltà se vengono aggrediti con decisione. Poche squadre lavorano con questa intensità già nel settore giovanile".

Santoni conclude con un riferimento al precedente estivo, il 4-1 in amichevole in favore dell’Inter:

"Quella partita dice poco. Noi eravamo in undici senza cambi, loro hanno ruotato tutta la squadra. Serviva soltanto a mettere minuti nelle gambe e provare nuove soluzioni. Da allora noi e loro abbiamo fatto diversi passi avanti".