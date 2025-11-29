"Non si può fare gol e prendere subito il pareggio", ha detto con rammarico e un pizzico di fastidio, Sebastiano Esposito che muove una sana critica al suo Cagliari, reo di aver subito il gol del pari immediatamente dopo la rete del vantaggio. "Dobbiamo essere più scaltri in certe situazioni - ha ammesso -. Loro sono fenomeni, Yildiz ci ha fatto un gol da giocatore vero. Noi dobbiamo diventare più 'scugnizzi'" ha detto l'attaccante a DAZN.

Rapporto con Borrelli.

"Io mi metto a disposizione della squadra, ho caratteristiche tecniche precise. Con Borrelli ho un buon rapporto, ci compensiamo, ha le caratteristiche simili a quelle di mio fratello: io devo fargli fare gol, lui deve fare la guerra. Potevamo mettere in difficoltà la Juve, ma due giocate di un giocatore fortissimo hanno fatto la differenza".

Gol o autogol?

"No, no. Non ci sono dubbi: è mio, non è autogol”.