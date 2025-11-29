Il difensore del Milan Fikayo Tomori parla ai microfoni di DAZN nel prepartita della sfida contro la Lazio, mostrando concentrazione e consapevolezza dopo il successo nel derby.

“Testa bassa e pedalare. Il derby è stata una bella partita, ma ne abbiamo ancora tante da affrontare per migliorare e raggiungere ciò che vogliamo a fine stagione”, spiega l’inglese, rimarcando come la vittoria con l’Inter debba essere un punto di partenza e non di arrivo.

Alla domanda sul gusto crescente nei duelli difensivi, Tomori risponde senza esitazioni:

“Certo, non solo noi difensori ma tutta la squadra. C’è il gusto di difendere insieme. Sappiamo che se non subiamo gol, abbiamo attaccanti forti in grado di fare la differenza”.