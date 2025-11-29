Il CEO di A22 Bernd Reichart è tornato a rilanciare il progetto Superlega dal proprio profilo Linkedin. Non mancando di rivolgere frecciate alla UEFA, come evidenzia Calcio e Finanza: "L’evoluzione del calcio europeo non può essere bloccata da un monopolista. A22 Sports Management, dopo sette mesi di negoziati in buona fede, ha avviato un procedimento formale per richiedere i danni alla UEFA. Nonostante tre decisioni distinte e inequivocabili – inclusa quella della più alta corte europea – la UEFA continua a mantenere regolamenti che contraddicono i mandati giudiziari e limitano la concorrenza".

Reichart aggiunge: "La proposta della Unify League offre competizioni più entusiasmanti, una governance modernizzata e un accesso a prezzi sostenibili, elementi che aumenteranno il coinvolgimento dei tifosi. Crediamo che il futuro del calcio debba essere plasmato dalla collaborazione, dall’innovazione e dal rispetto dello stato di diritto. È ora il momento di un cambiamento significativ