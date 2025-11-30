Dimenticare l’ultima settimana, cercare anche un pizzico di buona sorte in più (ma l’assenza di Ange-Yoan Bonny da questo punto di vista non è una delle premesse più rassicuranti) e riprendere quel cammino interrotto bruscamente nel derby. Questi sono i compiti ai quali dovrà assolvere l’Inter questo pomeriggio alla Cetilar Arena-Romeo Anconetani di Pisa, dove i nerazzurri saranno ospiti della squadra di Alberto Gilardino in un buon momento di forma e in striscia di risultati positivi da ben sei turni. Col Milan che prosegue la sua marcia e in attesa della partitissima di questa sera tra Napoli e Roma, per la squadra di Cristian Chivu si tratta di un appuntamento da non fallire per rimanere attaccati ben saldi all’affollato treno di vertice. Fischio d’inizio dell’arbitro Marco Guida alle 15: segui con noi di FcInterNews.it questa partita, con gli aggiornamenti in tempo reale della nostra diretta testuale.

14.22 - Arriva in campo il Pisa, seguito dopo pochi istanti dall'Inter.

14.19 - Entrano in campo per il riscaldamento i portieri dell'Inter e del Pisa.

14.13 - L'influenza mette fuori gioco un tassello anche per il Pisa: si tratta del portiere Adrian Semper, che sarà rimpiazzato da Simone Scuffet. In difesa c'è l'esperto Raul Albiol al posto di Arturo Calabresi. Davanti Henrik Meister e Mbala Nzola.

14.11 - Confermata quindi la nuova chance che Cristian Chivu offrirà a Luis Henrique che prenderà il posto di Carlos Augusto a destra. Il ballottaggio in difesa è risolto a favore di Francesco Acerbi, con Manuel Akanji sul centro-destra. Attacco con Marcus Thuram e Lautaro Martinez, mentre in panchina si rivede Henrikh Mkhitaryan dopo il lungo stop per infortunio. Panchina dove si accomoda anche il giovane difensore Yvan Maye. Fuori come noto per influenza Ange-Yoan Bonny.

14.03 - Ecco le formazioni ufficiali di Pisa-Inter:

PISA (3-5-2): 22 Scuffet; 4 Caracciolo, 39 Albiol, 5 Canestrelli; 15 Touré, 36 Piccinini, 20 Aebischer, 6 Marin, 3 Angori; 9 Meister, 18 Nzola.

In panchina: 12 Nicolas, 34 Vukovic, 7 Leris, 8 Højholt, 10 Tramoni, 16 Buffon, 26 Coppola, 32 Moreo, 33 Calabresi, 42 Bettazzi, 72 Maucci, 94 Bonfanti, 99 Lorran.

Allenatore: Alberto Gilardino.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 11 Luis Henrique, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 8 Sucic, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro Martinez.

In panchina: 13 J. Martinez, 60 Taho, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 16 Frattesi, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan. 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 43 Cocchi, 49 Maye, 94 Esposito.

Allenatore: Cristian Chivu.

Arbitro: Guida. Assistenti: Bercigli-Cavallina. Quarto ufficiale: Perenzoni. VAR: Paterna. Assistente VAR: La Penna