Intervenuto in conferenza stampa a margine del match contro il Mantova, Andrea Adorante, attaccante del Venezia, si è proiettato al match in programma per mercoledì prossimo a San Siro contro l'Inter, valido per gli ottavi di Coppa Italia.

"Sono molto contento per i gol, ma soprattutto per la vittoria - ha premesso sul match vinto contro il Mantova in campionato -. Oggi abbiamo dato degli ottimi segnali, io mi metto come tutti i miei compagni a disposizione delle scelte del mister e cerco di dare il massimo quando chiamato in causa. Oggi era importante dare continuità alle due vittorie delle ultime due partite, sono molto soddisfatto di questa sera. Non avevo ancora segnato in sforbiciata, ci provo sempre in allenamento e oggi è andata bene. La squadra sta crescendo tanto e ha ancora ampi margini di miglioramento, ora ci concentriamo sulla partita di mercoledì a San Siro" ha concluso.