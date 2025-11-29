Il Genoa conquista tre punti importantissimi nella lotta salvezza, piegando al Ferraris 2-1 l'Hellas Verona. Per il Grifone si tratta della prima vittoria in stagione tra le mura amiche: al vantaggio scaligero firmato da Belghali hanno risposto Colombo e Thorsby. Torna a sorridere l'Udinese, che sbanca il Tardini di Parma con un gol per tempo: Zaniolo stappa la contesa, il rigore di Davis al 65' la chiude. Espulso Troilo per i ducali.

Sezione: News / Data: Sab 29 novembre 2025 alle 17:00
Autore: Niccolò Anfosso
