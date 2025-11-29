Il direttore sportivo del Milan, Igli Tare, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel prepartita del big match contro la Lazio, la società in cui ha lavorato per quasi vent’anni e che continua a occupare un posto speciale nel suo cuore.

Tare non nasconde l’emozione nel ritrovare il suo passato biancoceleste:

“Alla Lazio ho trascorso quasi due decenni bellissimi. Abbiamo vinto, sofferto, gioito tantissimo. Una parte del mio cuore sarà sempre lì. Oggi sono molto emozionato, ma quando inizierà la partita tiferò per il Milan”.

Il dirigente rossonero ha fatto il punto anche sul futuro di Mike Maignan, oggi uno dei leader della squadra:

“Mike sta bene, sta rendendo come ci aspettavamo. A inizio stagione abbiamo fatto un patto: andare avanti senza metterci pressione. C’è serenità da entrambe le parti. Oggi pensiamo solo alla partita, poi vedremo come evolverà la situazione”.

Infine, Tare si è soffermato sull’impatto straordinario di Luka Modric, arrivato la scorsa estate come colpo d’esperienza:

“Abbiamo analizzato la scorsa stagione e cercato giocatori di grande personalità. L’impatto di Modric è stato devastante, una splendida sorpresa ma fino a un certo punto: conoscendolo da vicino, come uomo e professionista, si capisce perché è un fuoriclasse. Vive ogni partita con entusiasmo, si prepara in maniera maniacale. Ha un’opzione per un altro anno e decideremo il suo futuro insieme, con grande serenità”.