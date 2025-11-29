Non basta il gol di Sebastiano Esposito e la bella prestazione al Cagliari di Fabio Pisacane che cade in casa della Juventus con più di quache rammarico. Dopo un solo giro d’orologio dalla rete del vantaggio, segnata dall’ex Inter al 26esimo, i cagliaritani si fanno subito raggiungere dai padroni di casa con Yildiz che fa immediatamente 1-1, prima di convertire il tabellino in 2-1 grazie alla doppietta personale messa a referto dal turco al 46esimo. Voglia di recuperare e riprendere in mano il proprio destino non è sufficiente ai sardi che cadono allo Stadium, dove Luciano Spalletti trova la seconda vittoria in campionato dal suo arrivo. Juventus che con questo risultato si porta a meno uno dall'Inter in attesa della gara di Pisa.