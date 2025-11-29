Dopo il successo contro il Mantova, per il Venezia è già tempo di pensare alla Coppa Italia: mercoledì i lagunari si presenteranno a San Siro per la sfida contro l'Inter. Ne ha parlato quest'oggi Giovanni Stroppa, tecnico del Venezia: "Io tengo in considerazione tutti i giocatori. Quando ci sono partite così ravvicinate siamo costretti a cambiare. A Milano contro l’Inter ne cambierò 10, poi pensiamo all’Avellino. Bjarkason mi è piaciuto, ha impensierito Radaelli, ha tirato, ha crossato e ha creato occasioni", le parole riprese da PianetaSerieB.