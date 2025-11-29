L'ex terzino sinistro del Milan, Serginho, ha parlato ai microfoni di Sky Sport toccando la tematica Leao, alla luce della prova nel derby da attaccante: "Quando gioca spalle alla porta come gli ho visto fare nel derby soffre molto. Per carità, lui è forte ovunque, ma non lo vedo come una punta o una seconda punta". Sull'evoluzione del terzino sinistro, Serginho si è espresso così: "Il nostro ruolo nel calcio moderno è cambiato tanto, oggi si gioca molto con il 3-5-2. Noi avevamo quasi sempre un appoggio davanti a noi. A me piaceva molto Theo Hernandez, era il terzino più forte del campionato italiano".