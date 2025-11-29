José Altafini, intervistato dai colleghi di Radio Kiss Kiss, ha parlato della situazione attuale delle big del campionato italiano, con particolare riferimento al big match di questa 13esima giornata di A: "Roma-Napoli? Non so se i giallorossi continueranno così, io avrei paura dell’Inter che può sempre recuperare, ha tanti calciatori forti e non va mai sottovalutata. Del Milan non so se fidarsi, ha vinto il derby ma non lo ha dominato, Allegri ha migliorato molto la difesa, ma gli manca una prima punta”.