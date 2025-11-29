L'IFAB, l'organo che ha in mano il regolamento del gioco del calcio, vara una nuova sperimentazione con l'obiettivo di ridurre al minimo le simulazioni e i comportamenti anti-sportivi: nella prossima Coppa d’Arabia in programma dal 1° al 18 dicembre, il giocatore che verrà assistito dallo staff medico dopo un infortunio dovrà restare fuori per 2 minuti, effettivi, costringendo la propria squadra a giocare in inferiorità numerica. Un provvedimento che tra l'altro è già adottato da qualche anno dalla MLS statunitense.

Spiega tutto Pierluigi Collina, responsabile arbitrale FIFA, ai microfoni dell'emittente Al Kass: "L'IFAB e la FIFA stanno pensando di fare esperimenti per rendere il calcio più bello, emozionante e piacevole sia per lo spettatore che per tutte le parti. Ho notato che dal primo luglio, quando ci sono stati cambiamenti nella regola per cui il portiere non può tenere la palla per più di otto secondi, altrimenti ci sarebbe un calcio d'angolo contro la squadra, nessuno è incorso nella sanzione. Hanno capito che la regola andava rispettata e ha portato grandi benefici. Da qui un'altra esperienza che credo verrà rispetta e sarà utile contro le finzioni: se il giocatore è infortunato e lo staff è entrato in campo, sul campo, il giocatore lascerà il campo stesso e resterà fuori dopo la ripresa del gioco, per due minuti".