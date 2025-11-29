Carletto Muraro, ex attaccante esterno dell'Inter, ha parlato dell'Inter ai microfoni di OggiSportNotizie: "Per me i nerazzurri hanno la rosa più completa del campionato italiano, è la squadra che gioca meglio ed è la più forte. Però essere i più forti non significa per forza vincere. E' un periodo un po' sfortunato e tante sono le occasioni mancate. Dietro qualche errore si paga caro, ma per me l'Inter è la più forte e mi auguro che alla fine vincerà".

L'attacco non riesce a capitalizzare le occasioni create...

"Ci va pazienza, ci sono i momenti e ci va pazienza. Le squadre, quando giocano contro l'Inter, pensano prima a difendersi chiudendo gli spazi e dunque non è mai facile. Bisogna tenere conto che questi momenti vanno superati e penso che l'Inter abbia gli ostacoli per farlo. Nazionale? E' composta da buoni giocatori, devono essere convinti del loro potenziale".