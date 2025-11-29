Pisa-Inter è una delle partite più attese della storia del club toscano e sono bastati davvero pochi istanti per accendere la fiammella dell'entusiasmo nerazzurro, sponda Pisa. Come riferisce SestaPorta, infatti, i biglietti sono finiti in circa un quarto d’ora, con il tutto esaurito annunciato già nel primo giorno di vendita. La Curva Nord dei toscani è pronta a incendiare la Cetilar-Arena nell'ultimo pomeriggio del mese di novembre.