Prima della fitta serata di Champions League c'è spazio anche per le solite due partite delle 18.45, valide per la terza giornata della fase campionato. Il Barcellona schiaccia l'Olympiacos con un tennistico 6-1: i blaugrana confezionano il doppio vantaggio già nel primo tempo con la doppietta di Fermin Lopez, poi i greci accorciano le distanze ad inizio ripresa con il rigore realizzato da El Kaabi. I blaugrana approfittano però della superiorità numerica per dilagare con Yamal (rigore), la tripletta dello spagnolo e la doppietta di Rashford. 

In campo anche il Kairat Almaty, avversario dell'Inter il prossimo 5 novembre, che ospita il Pafos (in dieci dal 4' per l'espulsione di Correia) e non va oltre lo 0-0.

Sezione: News / Data: Mar 21 ottobre 2025 alle 20:43
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
vedi letture
Print