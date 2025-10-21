Ange-Yoan Bonny parla dal prato del Lotto Park per presentare il match di questa sera contro il Saint-Gilloise ai microfoni di Sky Sport:

Che tipo di partita avete preparato?
“Dobbiamo dare il massimo, oggi è una partita importante per la nostra continuità. Vogliamo i tre punti”.

Tu e Pio Esposito come state vivendo questo momento?
“Ce la godiamo. È un sogno di bambino per tutti e due, pensiamo più ad imparare ed aiutare la squadra”.

Stasera non giochi, ma hai dimostrato a Roma di essere abile ad attaccare la profondità. Ci pensi alla gara col Napoli?
“Abbiamo profili differenti nella squadra, oggi c’è Lautaro magari domani ci sarò io. Andiamo avanti così”.

Sezione: Focus / Data: Mar 21 ottobre 2025 alle 19:52
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Print