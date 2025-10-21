Ange-Yoan Bonny parla dal prato del Lotto Park per presentare il match di questa sera contro il Saint-Gilloise ai microfoni di Sky Sport:

Che tipo di partita avete preparato?

“Dobbiamo dare il massimo, oggi è una partita importante per la nostra continuità. Vogliamo i tre punti”.

Tu e Pio Esposito come state vivendo questo momento?

“Ce la godiamo. È un sogno di bambino per tutti e due, pensiamo più ad imparare ed aiutare la squadra”.

Stasera non giochi, ma hai dimostrato a Roma di essere abile ad attaccare la profondità. Ci pensi alla gara col Napoli?

“Abbiamo profili differenti nella squadra, oggi c’è Lautaro magari domani ci sarò io. Andiamo avanti così”.