Scossa pesante in casa Juve Stabia: a causa di presunte infiltrazioni mafiose, è stata infatti disposta l'amministrazione controllata per la società campana, dove militano anche i giocatori di proprietà dell'Inter Giacomo Stabile e Giacomo De Pieri. Il provvedimento, susseguente a un equivalente di sequestro per "violazione del Codice antimafia", è stato richiesto dalla Direzione nazionale antimafia ed è stato eseguito dagli agenti di polizia della Questura di Napoli.

"Gli spostamenti della squadra, la sicurezza, il beveraggio, le gestione dei biglietti: tutto era nelle mani della camorra", ha detto il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, nel corso della conferenza stampa indetta dopo la disposizione dell'amministrazione controllata. "La Juve Stabia è una società che milita in serie B - ha aggiunto il procuratore Gratteri - e questo fa scalpore".