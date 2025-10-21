È Yoan-Ange Bonny il giocatore scelto dall'Inter per presentare la sfida di questa sera contro l'Union Saint-Gilloise, valida per la terza giornata della fase campionato di Champions League. L'attaccante nerazzurro ha così parlato a Inter TV:
Quanto sarà importante rimanere compatti?
"Non c’è una gara facile, oggi tra l’altro giochiamo in Champions che è una competizione difficile e di livello. Oggi come ogni partita giocheremo al cento per cento, per vincere e fare punti".
Quanto cambia la vostra mentalità sapendo che non ci sono ‘titolari’?
"Siamo tutti ‘confermati’ e siamo tutti sempre pronti ad aiutare la squadra e penso sia bello avere un gruppo con questa qualità, pronta a dare sempre il massimo per i compagni".
Sezione: Focus / Data: Mar 21 ottobre 2025 alle 19:51
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
Altre notizie
Martedì 21 ott
- 20:50 LIVE - Union Saint-Gilloise-Inter, squadre in campo per il prepartita. Pioggia torrenziale su Bruxelles
- 20:43 Champions League, il Barcellona schiaccia l'Olympiacos con un tennistico 6-1. Solo 0-0 tra Kairat Almaty e Pafos
- 20:24 Marotta: "Esposito ha caratteristiche per diventare un campioncino. Bonny? Acquisto avallato anche da Chivu"
- 20:10 Chivu a Sky: "Le scelte davanti per me sono sempre difficili. Sono felice delle risposte dei ragazzi"
- 20:02 Pienone di impegni con le Nazionali per le Inter Women: l'agenda completa delle ragazze di Piovani
- 19:52 Bonny a Sky: "Io e Pio Esposito stiamo vivendo un sogno. Stasera vogliamo i tre punti"
- 19:51 Bonny a ITV: "È bello essere in una squadra pronta a dare sempre il massimo per i compagni e per la vittoria"
- 19:48 Inter U23-Renate, le pagelle: Kamaté, periodo di grazia! Kaczmarski e Topalovic sotto tono
- 19:34 Nba Europe, Olimpia interessata (con Oaktree sullo sfondo). Tatum: "Aperti anche alle squadre di calcio"
- 19:20 Berenbruch in conferenza: "Contento di essere a disposizione e di aver dato una mano alla squadra"
- 19:10 Vecchi in conferenza: "Manca un rigore su La Gumina. Molto soddisfatto del primo tempo"
- 19:06 Roma-Inter, buona performance anche su DAZN: quasi 1,1 milioni di spettatori
- 18:52 Slavia Praga, Trpisovsky spiega: "Contro l'Inter ci siamo riadattati puntando molto sul contropiede, ecco perché"
- 18:38 Serie C, designati gli arbitri per l'undicesima giornata: Inter-Cittadella affidata a Rossini di Torino
- 18:28 Inter U23 e Renate non si fanno male: a Monza finisce 1-1, Calì risponde a Kamaté
- 18:24 Presunte infiltrazioni mafiose: amministrazione controllata per la Juve Stabia di Stabile e De Pieri
- 18:09 Rigore in Milan-Fiorentina, De Marco: "Il VAR in casi simili non deve intervenire. Come con Bonny a Torino"
- 17:55 Canovi: "Serie A inguardabile. Scudetto? C'è anche l'Inter, ma non capisco chi dice che con Chivu sia cambiato il gioco"
- 17:40 Ribaltone nelle quote Scudetto: Inter e Milan sorpassano il Napoli. Crollo per la Juventus
- 17:27 Record negativo in Serie A: mai una giornata con così pochi gol nei campionati a 20 squadre
- 17:12 Youth League - Union Saint-Gilloise-Inter, Up&Down - Impatto Kukulis, Iddrissou non molla mai. Putsen demotivato
- 16:56 videoCarbone: "I ragazzi non hanno mai mollato, ci hanno creduto fino alla fine. Merito anche dei cambi"
- 16:50 videoBovio: "Il gol? Volevo spaccare tutto, meritavamo di vincere. Siamo una squadra che non molla mai"
- 16:44 Union S.G.-Inter, debutto da telecronista per Meunier: "Può essere il mio futuro. Però prima voglio giocare ancora"
- 16:30 Winter: "Mi piace il modo di pensare e giocare a calcio di Chivu, felice per il suo arrivo. Altra finale? Difficile"
- 16:28 Youth League, paura e delirio nerazzurro: Kukulis e Bovio battono l'Union Saint-Gilloise nel recupero
- 16:16 Bild - Inter e altre big puntano Said El Mala, il Colonia vuole approfittarne: richiesta minima di 50 milioni
- 16:01 Valdifiori: "Bonny all'Inter sta vivendo un momento positivo. Ma non credo Lucca sia inferiore a lui"
- 15:47 Krol: "Inter e Napoli le mie favorite per lo Scudetto. Ma attenzione anche al Milan"
- 15:32 La Lega Serie A al 50° anniversario della NIAF, Simonelli: "L'impegno è promuovere il nostro patrimonio nel mondo"
- 15:18 Supercoppa 2026, gli Stati Uniti come sede? Si pensa a Donald Trump ospite della premiazione
- 15:03 Lautaro come Kane e Mbappé: 10 gol in Champions nel 2025. Contro l'Union SG l'aggancio a Cordoba?
- 14:49 Saint-Gilloise, Mac Allister: "Inter tra le big d'Europa. Ogni anno la indico come finalista Champions"
- 14:35 Saint-Gilloise, Giger: "Voglio scambiare la maglia con Sommer. Spero non si arrabbi se gli faccio gol"
- 14:20 Caressa: "Pio Esposito fa reparto da solo, Akanji dà equilibrio all'Inter. E Bonny intristisce altri club"
- 14:07 Serie A su media e social, per l'Inter aumentano le menzioni sulla stampa tradizionale
- 13:53 Cocchiere, un doppio ex alla Commissione UE: "Ho giocato nelle giovanili Inter e all'USG. Stasera tifo..."
- 13:38 L'Inter al Parlamento Europeo: la delegazione guidata da Marotta è stata accolta dall’Inter Club Europa Bruxelles
- 13:24 Bologna, Vincenzo Italiano ricoverato per una polmonite: la nota del club rossoblu
- 13:10 Bruxelles, scalo privato chiuso stanotte: l'Inter resta in Belgio dopo la gara. Chivu ha già pianificato tutto
- 12:56 Condò: "Inter, prime 4 di Champions League facili ma l'Union è la peggiore delle 4: ecco perché"
- 12:42 FOTO - Inter e Union Saint-Gilloise avversari dopo 105 anni: il primo incrocio per la 'Coppa Velodrome Sempione'
- 12:28 Johnson Righeira, tifoso dell'USG: "Dura con l'Inter, avrei preferito affrontare la Juve in questo momento"
- 12:14 CdS - Obiettivo chiaro: 3 punti con l'Union SG per rispettare la tabella di marcia. Con Esposito e Bonny...
- 12:00 UNION SG-INTER, collegamento da BRUXELLES: la PROBABILE, il QUIZ di CHIVU e il recupero di THURAM
- 11:45 Danilo: "Scudetto? Inter in leggero vantaggio sul Napoli. Juve e Milan..."
- 11:30 Costacurta: "Inter e Napoli sono più forti, ma hanno anche l’Europa e l’obbligo di vincere. Il Milan no"
- 11:16 Boniek: "La Roma meritava almeno il pari contro l'Inter. Ma per la zona Champions..."
- 11:02 CdS - Parisi-Gimenez, Rocchi netto: "Non è rigore e non è da VAR". Dopo Thuram-Bonny...
- 10:48 Zenga: "Inter, vedo la fiamma! C'è sangue fresco e i vecchietti sono seguiti. Chivu? Può sembrare duro, ma..."
- 10:34 La Repubblica - Chivu e i titolari: una frase che l'anno scorso non si poteva dire. Possibile sorpresa in attacco con l'Union SG
- 10:20 Mouzakitis (Olympiacos): "Impressionato da Calhanoglu: abbiamo giocato contro in amichevole e..."
- 10:06 TS - Union SG-Inter, Chivu stravolge la formazione: almeno cinque nuovi previsti
- 09:52 TS - Union SG primo in campionato, col nuovo tecnico e spinto dai... Righeira
- 09:38 TS - Sommer scaccia la concorrenza. Di Martinez e di tre nomi sul taccuino nerazzurro
- 09:24 TS - Pio-Bonny, ragazzi terribili: tocca alla Champions. Ma finora in coppia...
- 09:10 CdS - Chivu sceglie Bonny-Esposito: la probabile formazione
- 08:56 Mudingayi doppio ex: "L'Inter è una corazzata, Chivu ha carisma. L'Union SG? Occhio a..."
- 08:42 Materazzi: "L'Inter di Chivu mi ha sempre convinto. Giusto il turnover con l'Union SG, poi prova di forza a Napoli. Thuram? Ci accontenteremo di..."
- 08:28 GdS - Thuram ancora ai box: rientra a Verona oppure in Champions
- 08:14 GdS - Esposito certo di una maglia, Chivu ricambia l'Inter: la probabile formazione
- 08:00 Preview Union SG-Inter - Chivu insiste: ampio turnover. Esposito dall'inizio
- 00:43 Sky - Da Bisseck a Frattesi e Sucic: le probabili scelte di Chivu contro l'Union Saint-Gilloise
- 00:00 Il tempo del "bisogna accettare tutto" è scaduto
Lunedì 20 ott
- 23:50 Ventola: "Inter, all'Olimpico ottimo primo tempo. Ma non mi aspettavo la sofferenza della ripresa"
- 23:40 Adani: "La scelta di Chivu si sta rivelando giusta. La vittoria dell'Inter sulla Roma ha un peso, ecco perché"
- 23:31 Sorrentino: "Roma in alto in classifica senza attaccanti. Sul gol di Bonny ci sono due errori"
- 23:15 L'eterno Mkhitaryan: contro la sua ex Roma presenza numero 100 con l'Inter
- 23:00 Sabatini: "L’Inter propone calcio e valorizza i giocatori. Il calcio ha bisogno di allenatori bravi come Chivu"
- 22:45 Tra Cremonese e Udinese esce il quinto pareggio della 7a giornata di A: a segno Terracciano e Zaniolo