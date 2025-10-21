È Yoan-Ange Bonny il giocatore scelto dall'Inter per presentare la sfida di questa sera contro l'Union Saint-Gilloise, valida per la terza giornata della fase campionato di Champions League. L'attaccante nerazzurro ha così parlato a Inter TV:

Quanto sarà importante rimanere compatti?

"Non c’è una gara facile, oggi tra l’altro giochiamo in Champions che è una competizione difficile e di livello. Oggi come ogni partita giocheremo al cento per cento, per vincere e fare punti".

Quanto cambia la vostra mentalità sapendo che non ci sono ‘titolari’?

"Siamo tutti ‘confermati’ e siamo tutti sempre pronti ad aiutare la squadra e penso sia bello avere un gruppo con questa qualità, pronta a dare sempre il massimo per i compagni".