Dopo l'esordio in Inter U23, ha parlato in conferenza stampa Thomas Berenbruch. Il centrocampista ha giocato poco meno di mezz'ora, dopo aver definitivamente smaltito i problemi fisici che lo avevano tenuto fuori. Ecco cosa ha detto.

Sulle sue condizioni e l'esordio:

"Finalmente sto bene. Ho dovuto risolvere, quest'estate, dei problemi fisici che mi portavo dietro dallo scorso anno. Speravo di rientrare prima onestamente ma sono contento di essere a disposizione. Mi spiace per il pareggio, però guardiamo già alla prossima gara".

Sulla connessione con Lavelli:

"Con Lavelli gioco da diversi anni. Ci conosciamo bene. In settimana lavoriamo tanto tra centrocampo e attacco, quindi poi le combinazioni saltano fuori un po' con tutti".

Sul suo ingresso in campo:

"Sono contento di aver dato una mano alla squadra in un momento in cui eravamo un po' bassi. Spesso nella partita si vedono queste dinamiche, quando si è schiacciati il mister fa i cambi e le forze fresche cercano di dare un mano".