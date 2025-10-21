Lo Slavia Praga torna in Italia per sfidare l'Atalanta dopo il precedente con l'Inter, vittoriosa per 3-0 nell'incrocio di San Siro. Parlando in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro la Dea, Jindrich Trpisovsky torna brevemente anche sulla sfida contro la squadra di Chivu: "Nella gara contro l'Inter ci siamo riadattati puntando molto sulla fase di contropiede considerando anche diversi infortuni - dice il tecnico dei cechi -. Domani giocheremo in un modo diverso e con giocatori diversi. Bisogna abituarsi e riadattarsi in base anche allo stile di gioco".