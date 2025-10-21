Sono stati resi noti dall'AIA gli arbitri dell'undicesima giornata del campionato di Serie C. Per il match di lunedì sera che vedrà di fronte Inter U23 e Cittadella è stato scelto Giacomo Rossini, arbitro della sezione di Torino, coadiuvato da Vincenzo Russo e Simone Ambrosino di Nichelino. Filippo Colaninno di Nola sarà il quarto ufficiale mentre per il FVS è stato scelto Marco Sicurello di Seregno.