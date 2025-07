Con la Roma sullo sfondo e l'Inter che osserva - forse - di nuovo dalla finestra (soprattutto dopo le ultime voci sull'interesse del Fenerbache per Hakan Calhanoglu), il Benfica si muove in maniera concreta per provare ad anticipare la concorrenza per Richard Rios.

"Rui Pedro Braz, direttore sportivo del Benfica, è in partenza per il Brasile: l’obiettivo è chiudere l’acquisto" del colombiano, aggiorna Gianlucadimarzio.com. Il prezzo fissato dal Palmeiras resta di 30 milioni di euro.