La Roma è pronta ad affondare il colpo per Luis Henrique dell'Inter. Prima, però, i giallorossi puntano a chiudere l'affare per Rodrigo Mora. Lo riferisce Sky Sport, spiegando che l'ostacolo principale sarebbe già stato superato. Il calciatore brasiliano ha infatti fornito il proprio via libera al trasferimento e i due club hanno trovato l'accordo per circa 30 milioni di euro totali, comprensivi di bonus. L'intesa economica, dunque, è pressoché completata. Ai giallorossi, secondo l'emittente, non resta che chiudere l'affare Rodrigo Mora. Solo dopo la definizione di quest'ultimo affare, la Roma affonderà per Luis Henrique.