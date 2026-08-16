Un'altra prima volta per Djed Spence, che da venerdì notte ha cominciato la sua full immersion nel mondo Inter. Oggi, il neo giocatore nerazzurro ha fatto tappa nel centro sportivo di Appiano Gentile per prendere confidenza con quella che diventerà la sua casa sportiva nelle prossime settimane. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

A proposito di Pinetina, in mattinata si è popolata con l'arrivo della squadra reduce dall'amichevole di Bari contro il Betis Siviglia di ieri sera: i giocatori che sono scesi in campo al San Nicola hanno svolto lavoro di scarico, per tutti gli altri seduta normale. Quanto a Marcus Thuram, non convocato per l'ultimo test prima dell'esordio ufficiale con il Monza, si prevede il rientro in gruppo già da domani dopo il lavoro parziale con i compagni di stamattina. L'unico a lavorare ancora a parte è stato Yanis Massolin, ai box a causa dell'infortunio accusato nel ritiro di Donaueschingen.