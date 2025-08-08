Mehdi Taremi vuole restare a giocare in Europa. In Premier League sono molto attive le piste collegate a Leeds United (in vantaggio) e Fulham, mentre secondo i colleghi brasiliani di UOL Esporte, nelle ultime ore il Flamengo sarebbe tornato vanamente alla carica dell'iraniano, presentando un ingaggio da 3,5 milioni di euro al giocatore. Che ha nuovamente declinato l'offerta.