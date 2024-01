L'Hellas Verona arriva a San Siro con la consapevolezza di dover scalare il monte Everest per strappare dei punti all'Inter, ma non parte battuto in partenza. Questo il messaggio lanciato da Marco Baroni, tecnico degli scaligeri, in conferenza stampa prima della sfida odierna: "Sulla carta può essere una gara impossibile, ma sono queste le partite che ci danno la misura di ciò che siamo - le sue parole -. Si gioca contro l'Inter a San Siro in Serie A, siamo in corsa, è un'opportunità. Sappiamo contro chi giochiamo, ma noi andiamo a cercare la prestazione, questo ci serve. Attraverso la gente che non molla e dà il 100% possiamo arrivare e dobbiamo arrivare, solo lì possiamo trovare le risposte, non da altre parti. Ogni giorno parlo di questo.

A volte ci si dimentica delle opportunità che abbiamo. Io tramuto sempre le difficoltà in opportunità, perché dobbiamo saltarci sopra. La mia attenzione è questa. Non dobbiamo farci distrarre da qualcosa che non possiamo controllare. Il lavoro ci può far ottenere i nostri obiettivi, il resto non ci serve".