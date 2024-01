"Quando affronti questi campionati con tante difficoltà è importante avere delle teste accese. Trattenere giocatori che hanno opportunità diverse non è facile, spesso non è neanche redditizio. Ci servono ragazzi che stanno volentieri qui, che vogliono soffrire per raggiungere l'obiettivo. Per farlo ci vuole gente che dia il 150%". Lo ha detto Marco Baroni, parlando a DAZN a pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Verona, lunch match della 19esima giornata di Serie A.