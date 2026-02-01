Non c'è stata partita al Tardini di Parma, dove la Juventus ha conquistato i tre punti con una grande affermazione (1-4). Ha aperto le marcature Bremer al 15', con un preciso colpo di testa. A fine primo tempo il raddoppio di McKennie. Poi il Parma sembra crederci con l'autogol di Cambiaso, ma Bremer spegne le speranze ducali con la doppietta personale. Dieci minuti più tardi ci pensa David a depositare la pratica in archivio. Con quest'acuto la Juve sale a 45 punti, a una lunghezza dal Napoli terzo.

Sezione: Il resto della A / Data: Dom 01 febbraio 2026 alle 22:42
Autore: Niccolò Anfosso
