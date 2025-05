"Fa male perché perdere fa male" ha ammesso Wojciech Szczęsny ai microfoni di Sky Sport dopo il ko per 4-3 in casa dell'Inter, valsa l'addio alla Champions League. "Però penso sia stato uno spettacolo" ha continuato poi parlando della partita giocata da entrambe le squadre, spot meraviglioso di uno sport che non smette mai di emozionare.

"Peccato perché la nostra squadra ha mostrato un carattere e una qualità che darà tanto per i prossimi anni. Io sono alla fine della carriera, ma chi è all'inizio vincerà questa coppa e più di una volta" ha poi concluso sul Barça .