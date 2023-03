Leonardo Semplici, allenatore dello Spezia, a Sky commenta così la vittoria dei suoi contro l'Inter: "Battere l'Inter non capita spesso, è stata una gara bella, difficile ma abbiamo sofferto da squadra e siamo stati bravi a non mollare, anzi quando c'è stato il pareggio sembrava che l'inerzia fosse per l'Inter invece siamo stati bravi a trovare l'opportunità di vincere. Merito a questo gruppo straordinario, il merito è loro e sono felice di questi tre punti che ci portano un po' di serenità. Spero che ora cresca l'autostima e cercherò insieme a loro di dare una mentalità necessaria per raggiungere l'obiettivo. Anche a Udine abbiamo pareggiato mentre perdevamo, col Verona abbiamo rischiato di vincere, questa è la mentalità che voglio dalla mia squadra, oltre che un valore morale hanno valori tecnici. Sta a me trovare la chiave in ognuno, c'è un gruppo giovane che sta crescendo e sono soddisfatto. Ci godiamo una grande vittoria contro una grande squadra ma lavoriamo restando coi piedi per terra. Ringazio il pubblico che ci ha sempre incitato anche nel primo tempo quando stavamo soffrendo.