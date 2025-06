Monterrey fatale anche per il River Plate, schiantatosi 0-0 contro i messicani nel match della notte scorsa. Al termine della sfida l'allenatore degli argentini, Marcelo Gallardo ha parlato di Kranevitter, papabile titolare contro l'Inter: "Tutti i giocatori sono fondamentali. Nonostante l'età, chiunque può avere la sua opportunità in qualsiasi momento. Lui e tutti gli altri devono essere preparati".

Sulle statistiche di possesso palla alto avute dal River:

"Passare la palla da un difensore centrale all'altro non è possesso. È assurdo, ma spesso viene conteggiato. Non mi baso su questo, ma su quello che ho visto".

Sull'umore della squadra:

"È bello essere arrabbiati quando non si vince. Mi piace. Non mi piace che i miei giocatori siano contenti quando non vincono. Penso che sia perfetto che lo abbiano dimostrato. Abbiamo voglia di qualificarci. Oggi ce lo meritavamo. Dobbiamo prepararci con calma per la prossima partita".

Sui fallimenti di alcune big nel Mondiale per Club:

"Questo è il calcio, bisogna giocare. Le squadre più forti devono dimostrare supremazia in campo, ma finora non l'abbiamo vista. Ben venga per il mondo del calcio. L'Inter non è riuscita a battere il Monterrey. Oggi hanno faticato a battere la squadra giapponese, che noi abbiamo battuto bene".