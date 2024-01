Il nome di Filippo Terracciano compare regolarmente nella lista dei convocati di Marco Baroni, tecnico dell'Hellas Verona, in vista della partita di domani contro l'Inter. La sua presenza non era scontata, viste le notizie di mercato circolate nelle ultime ore: il jolly degli scaligeri, infatti, è in procinto di trasferirsi al Milan. Ecco l'elenco completo dei 25 giocatori selezionati:

1 Montipò, 2 Amione, 3 Doig, 5 Faraoni, 8 Lazovic, 9 Henry, 11 Djuric, 13 Cruz, 17 Kallon, 18 Hongla, 22 Berardi, 23 Magnani, 24 Terracciano, 25 Serdar, 26 Ngonge, 31 Suslov, 32 Cabal, 33 Duda, 34 Perilli, 37 Charlys, 38 Tchatchoua, 42 Coppola, 77 Mboula, 90 Folorunsho, 99 Bonazzoli.