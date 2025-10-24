Fiato sospeso in casa Napoli per le condizioni di Hojlund, che per affaticamento muscolare ha già saltato Torino e PSV. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, oggi è in programma il test decisivo per valutare la disponibilità o meno in vista del match di domani contro l'Inter.

E sarà lo stesso danese ha dare una risposta definitiva: "Se non annuserà pericoli, nell’area dell’Inter andrà lui; altrimenti, Conte dovrà inventarsi altro. Potrà puntare su Lucca, espulso a Eindhoven, o sul falso nueve, con tre candidati (De Bruyne, Neres, Lang). Dietro Beukema-Buongiorno in vantaggio, ma Juan Jesus dà garanzie. Ballottaggio Milinkovic Savic-Meret", si legge sulla rosea.

PROBABILE NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Gilmour; Politano, Anguissa, De Bruyne, Mctominay; Hojlund.