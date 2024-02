Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha comunicato la lista dei convocati per la partita di domani sera contro l'Inter. Come annunciato dallo stesso tecnico, partono per Milano anche i nuovi arrivati Tiago Djalò e Carlos Alcaraz. Presenti anche Federico Chiesa e Adrien Rabiot. Questo l'elenco completo:

Portieri: 1 Szczesny, 23 Pinsoglio, 36 Perin

Difensori: 3 Bremer, 4 Gatti, 6 Danilo, 12 Alex Sandro, 24 Rugani, 27 Cambiaso, 33 Djaló

Centrocampisti: 5 Locatelli, 11 Kostic, 16 McKennie, 20 Miretti, 22 Weah, 25 Rabiot, 26 Alcaraz, 41 Nicolussi Caviglia, 47 Nonge Boende

Attaccanti: 7 Chiesa, 9 Vlahovic, 15 Yildiz, 17 Iling-Junior