"Abbiamo molti giocatori che non sono al 100 per cento", ha detto Lionel Scaloni in conferenza stampa dopo l'amichevole vinta dall'Argentina contro l'Honduras. Gara durante la quale Lautaro Martinez si è distinto segnando un gol e servendo l'assist per il 2-0 firmato da Simeone. "Abbiamo un'altra partita e trarremo conclusioni sulla prossima. La situazione di Balerdi ci ha messo nella condizione di dover valutare altri suoi colleghi. Ad ogni modo non prenderemo decisioni fino a martedì senza vedere come stanno gli altri" ha continuato il ct dell'Albiceleste che poi ha commentato il risultato del match.

Nico Paz c'è, Scaloni sorride

"La partita è stata positiva. L'abbiamo vinta contro un buon avversario e con la difficoltà che comporta sapendo che stanno giocando per essere in Coppa del Mondo. Siamo usciti a giocare una buona partita, non c'era altro da fare che dare il massimo e l'abbiamo fatto. Si è notato che abbiamo cercato di fare il nostro gioco e sono contento perché siamo riusciti a far giocare più o meno tutti. Nico è già disponibile, anche per oggi, e con Julián stiamo cercando di far andare via quel fastidio alla caviglia, ma non abbiamo fretta. L'importante è che quando tocca a lui, non abbia alcun fastidio. Con l'Honduras mi sono piaciuti tutti, anche gli esordienti" ha continuato annunciando di fatto il recupero di Nico Paz, che da questa oggi si unirà al resto gruppo dopo la contusione al ginocchio sinistro rimediata a fine stagione con il Como. Allarme rientrato dunque per il gioiellino argentino, tanto amato anche in Viale della Liberazione.