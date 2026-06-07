Non c'è Petar Sucic nella formazione che Zlatko Dalic, CT della Nazionale croata, manderà in campo tra pochi minuti a Varazdin per l'amichevole contro la Slovenia, l'ultima prima della partenza per il Nord America dove i Vatreni sono attesi dai Mondiali. Partiranno invece dal primo minuto le due vecchie conoscenze nerazzurre Mateo Kovacic e Ivan Perisic

Sezione: News / Data: Dom 07 giugno 2026 alle 20:35
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.