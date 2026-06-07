Cresce la preoccupazione in casa Brasile per le condizioni di Wesley. L'infortunio accusato dal giocatore potrebbe infatti costringerlo a lasciare il ritiro della Seleção, aprendo così uno spiraglio per una possibile convocazione di Carlos Augusto dell’Inter. A fare il punto della situazione è stato il direttore delle nazionali brasiliane, Rodrigo Caetano:

"Qualsiasi diagnosi ora è prematura. Attenderemo i risultati degli esami e poi faremo un annuncio ufficiale. Speriamo che non sia nulla di grave e che possa restare con noi. Siamo vicini a lui".

Decisione attesa dopo gli accertamenti

La federazione brasiliana preferisce dunque mantenere la massima prudenza prima di prendere qualsiasi decisione definitiva. "Manca solo una settimana alla première e questo preoccupa tutti", ha aggiunto Caetano.