Francesco Pio Esposito confermato titolare da Silvio Baldini, CT della Nazionale italiana, anche per la seconda amichevole che gli Azzurri si apprestano ad affrontare al Pankritio Stadium di Creta contro la Greca. Al suo fianco, giocheranno Luca Koleosho e il genoano Jeff Ekhator. 

Queste le formazioni ufficiali dell'ultimo impegno della Nazionale prima della pausa estiva:

GRECIA (3-4-1-2): Vlachodimos; Retsos, Hatzidiakos, Koulierakis; Vagiannidis, Mouzakitis, Triantis, Kiriakopoulos; Tzolis; Masouras, Douvikas. Ct: Jovanovic

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Ahanor, Comuzzo, Chiarodia, Bartesaghi; Pisilli, Lipani, Ndour; Koleosho, Esposito, Ekhator. Ct: Baldini

Sezione: News / Data: Dom 07 giugno 2026 alle 20:25
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.