"In tutta sincerità, quando sono entrato in campo stasera, ho ricordato quella sera per un piccolo momento durante il riscaldamento. Quel rigore sbagliato...". Con queste parole Francesco Pio Esposito ha descritto amaramente i ricordi per il penalty fallito contro la Bosnia. Ma il classe 2005 ha dimostrato di aver accantonato quel brutto momento, guardando al futuro con più certezze e sicuramente con una voglia ciclopica di prendersi l'Inter e la nazionale azzurra.

Quella voglia ciclopica...

Pio Esposito non è ancora in vacanza perché la nazionale sarà impegnata domani sera nell'amichevole contro la Grecia. Nel frattempo non può mancare, comunque, il riferimento a quella che sarà la prossima stagione. In quella appena terminata, Pio Esposito ha dimostrato di conoscere molto bene le coordinate del sacrificio, brillando tra sacrificio e difficoltà. In vista del prossimo anno, c'è sicuramente da salire un altro piccolo grande scalino.