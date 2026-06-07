Dopo l'inequivocabile messaggio social lanciato qualche ora fa dal candidato alla presidenza del Fenerbahçe, Hakan Safi (LEGGI QUI), dalla Turchia emergono ulteriori dettagli dell'accordo che potrebbe portare a Istanbul il centrocampista dell'Inter, Hakan Calhanoglu. Secondo quanto svelato da Yagiz Sabuncuoglu, il possibile prossimo numero uno dei canarini gialli, ha raggiunto un accordo di tre anni con opzione per il quarto con il capitano della Nazionale turca. Le elezioni per la presidenza del club si stanno svolgendo in queste ore: dai prossimi giorni dunque sapremo che piega potrebbe prendere il futuro del numero 20 di Cristian Chivu, nelle prossime settimane impegnate con il Mondiale.

Sezione: Focus / Data: Dom 07 giugno 2026 alle 08:40
Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
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Egle Patanè
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Egle Patanè
Simpatizzante Colchonera, alma argentina, sangue catanese e corredo genetico interista. Figlia dell’Etna, ma nipote di Peppino Prisco, parlo e scrivo di Inter dal 10 agosto 1993. Nata lo stesso giorno di capitan Zanetti ma 20 anni dopo, giusto il tempo di non ereditarne calma e saggezza. Vivo nel segno del 23: con la diplomazia di Materazzi