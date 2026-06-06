L'esperto dirigente, Giorgio Perinetti, ha commentato dal Festival di Parma la situazione generale relativa al calcio italiano: "Come sta il calcio italiano? Purtroppo non possiamo dire bene, dobbiamo forse essere realisti. Siamo troppo ottimisti. "Dal punto di vista del calcio seguito, vediamo anche metà delle presenze agli stadi, è un dato incontrovertibile, però c'è poca qualità e visti i pochi risultati che otteniamo. Soprattutto in campo internazionale. Il calcio italiano deve ripartire da consapevolezza, riforme, non possiamo sempre pensare alla facciata. Cambia l'allenatore ok, ma serve puntellare le fondamenta e rivedere i criteri di formazione del giovane calciatore". Le parole riprese da TMW.