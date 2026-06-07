La Nazionale italiana Under 17 scende in campo alle 19, al Lilleküla Stadium di Tallinn, per provare a scrivere la storia. Tra meno di un'ora, infatti, scoccherà l'appuntamento con la finale dell'Europeo di categoria che vedrà gli azzurrini sfidare i pari età del Belgio per aggiudicarsi il titolo di campioni continentali, un'impresa riuscita una sola volta all'Italia, nel 2024.

Il tecnico Daniele Franceschini opta per un 4-3-1-2 che prevede la presenza in attacco di Corigliano alle spalle di Perilli e Croci. In mezzo al campo spazio a Biondini-Okon-Gasparello, mentre la linea difensiva davanti a Lupo, eroe nella semifinale vinta ai rigori a spese della Spagna , è composta da Bonifazi, Diallo, Varali e Dattilo. Gli interisti Andrea Donato, Lorenzo Puricelli ed Edoardo Dario Rocca, quindi, si accomodano tutti e tre in panchina.