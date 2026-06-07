La Nazionale italiana Under 17 scende in campo alle 19, al Lilleküla Stadium di Tallinn, per provare a scrivere la storia. Tra meno di un'ora, infatti, scoccherà l'appuntamento con la finale dell'Europeo di categoria che vedrà gli azzurrini sfidare i pari età del Belgio per aggiudicarsi il titolo di campioni continentali, un'impresa riuscita una sola volta all'Italia, nel 2024. 

Il tecnico Daniele Franceschini opta per un 4-3-1-2 che prevede la presenza in attacco di Corigliano alle spalle di Perilli e Croci. In mezzo al campo spazio a Biondini-Okon-Gasparello, mentre la linea difensiva davanti a Lupo, eroe nella semifinale vinta ai rigori a spese della Spagna , è composta da Bonifazi, Diallo, Varali e Dattilo. Gli interisti Andrea Donato, Lorenzo Puricelli ed Edoardo Dario Rocca, quindi, si accomodano tutti e tre in panchina. 

Sezione: News / Data: Dom 07 giugno 2026 alle 18:10
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.