La formazione della Francia che scenderà in campo domani per affrontare l'amichevole contro l'Irlanda del Nord sarà una specie di spoiler rispetto alle scelte che Didier Deschamps, ct dei Blues, ha in mente per il debutto al Mondiale che metterà Maignan e compagni di fronte al Senegal il 16 giugno. "Non sarà necessariamente una copia carbone perché non si sa mai, ma non cambierò sei o sette giocatori tra quelli che cominceranno domani e quelli che giocheranno cool Senegal", ha spiegato DD parlando a Telefoot. Prima di anticipare la scelta su Ousmane Dembélé, tenuto a riposo contro la Costa d'Avorio giovedì scorso: "Sarà titolare come altri dieci giocatori. E' uno di quelli che, insieme a Désiré (Doué, ndr) e William (Saliba, ndr), che non sono stati utilizzati dopo la finale di Champions League perché avevano giocato molti minuti, e penso che sia importante permettere loro di recuperare fisicamente e psicologicamente. Tutti i 26 giocatori saranno disponibili per la partita di domani".
A proposito delle condizioni di William Saliba, difensore dell'Arsenal che sta convivendo con un problema alla schiena, Deschamps ha precisato: "È seguito dallo staff medico e stiamo gestendo la situazione in base a come si sente. È un problema che ha da diverse settimane e non gli ha impedito di giocare tutte le partite con l'Arsenal, compresa questa finale, in cui ha giocato 120 minuti".
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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